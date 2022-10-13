行政院長蘇貞昌（中）13日受訪時談到閣揆位置一事，稱「誰對閣揆有興趣可推薦」，接著馬上看向身旁的桃園市長鄭文燦（左），並大笑出聲。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

邊境正式解封 0+7免隔離上路！ 總統蔡英文視察桃園機場

台灣今（13）日零時起正式解封大開國門，總統蔡英文下午前往桃園機場視察，行政院長蘇貞昌特地改行程陪同，結果被質疑是否要保衛閣揆一職；對此，蘇貞昌表示閣揆要保護的是國家與人民，並不是這個位置，「如果誰對這個位置有興趣，可以找我幫他推薦」，說完後馬上轉身與桃園市長鄭文燦對看，接著雙方一同大笑出聲。

蘇貞昌今日下午原有安排好要出席的活動，但蔡英文行程公布後，蘇馬上調整行程，陪同蔡視察桃園機場。視察行程開始前，蘇貞昌先接受媒體訪問，針對國防部日前宣布不會再購買特斯拉一事，他表示其他部會目前沒有相關規劃。

而被問到突然改行程，是否在進行「閣揆保衛戰」？蘇貞昌則說，今天是開國門的第一天，蔡英文來慰勉、加油，他也是以同樣的心情，讓大家可以一次就聽到總統的慰勉和大家的加油。

蘇貞昌強調，閣揆要保護的是國家與人民，不是自己的位置，「如果誰對這個位置有興趣，可以找我幫他推薦，我不用自己保衛」，語畢馬上轉身與旁邊的鄭文燦對視，接著兩人一同大笑，蘇貞昌還將手搭在鄭文燦肩上，一同離開現場。