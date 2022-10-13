警方查扣到贓款238萬多元。（翻攝照片／林郁平）

刑事局電信偵查大隊分析「165反詐騙諮詢專線」被害案件資料發現，被害人遭「假交友真詐財」誘騙至北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」，將被騙款項存入機台購買虛擬貨幣，顯示詐騙集團洗錢的手法，已從多層轉帳後購入虛擬貨幣，轉型為直接利用比特幣BTM進行洗錢，隨即與桃園市及北市警察局組成專案小組，並報請北檢指揮偵辦。

警方調查，42歲莊姓男子以公司名義，自行引進全球3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產的Gaia、Tejo及Sintra 3種機型的比特幣機台，設置於北市多處熱門商區，但莊嫌未依《洗錢防制法》及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定，向金管會提報法令遵循聲明書、亦未實施確認客戶身分等防護措施，任由被害民眾或疑似詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以規避警方查緝。

專案小組深入追查發現，莊嫌甚至加入詐騙集團群組，並在群組中公然推播他的BTM服務，提供不法分子利用BTM進行洗錢，協助將贓款轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額12％的手續費，遠遠高於國內大型幣商網路下單僅收取千分之0.5至千分之1手續費。

警方蒐證完備後，將莊嫌查緝到案，並查扣5台BTM機台、贓款238萬8500元等贓證物，詢後依洗錢罪嫌移送法辦。