晶圓代工龍頭台積電（2330）13日召開法人說明會，第三季合併營收6,131.42億元，歸屬母公司稅後淨利2,808.66億元，同步創下歷史新高，每股淨利10.83元優於預期，單季獲利賺逾一個股本。累計前三季合併營收突破兆元大關達1.638兆元，歸屬母公司稅後淨利7,206.26億元，每股淨利27.79元。

台積電第三季合併營收季增14.8％達6131.42億元，較去年同期成長47.9％，平均毛利率季增1.3個百分點達60.4％，與去年同期相較大幅提升9.1個百分點，營業利益率季增1.5個百分點達50.6％，與去年同期相較提升9.4個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增18.5％達2808.66億元，與去年同期相較成長79.7％，每股淨利10.83元。台積電第三季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電先前預期第三季合併營收介於198～206億美元之間，約折合新台幣5,880.6～6,118.2億元，平均毛利率介於57.5～59.5％之間，營業利益率介於47～49％之間。以台積電第三季實際財報數字來看，合併營收、毛利率、營業利益率全部超標。

台積電前三季合併營收1.638兆元，較去年同期成長42.6％，平均毛利率年增7.3個百分點達58.5％，營業利益率年增7.9個百分點達48.6％，歸屬母公司稅後淨利7206.26億元，與去年同期相較成長67.5％，每股淨利27.79元，前三季獲利賺近2.8個股本。