民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（13）日在臉書發文，呼籲「警察權益不能再拖，️南投治安要改善！」她指出，南投縣幅員廣大，縣內警察業務包羅萬象，除要自掏腰包處理路殺的小動物，甚至在寒冷的雪季值勤得幫忙裝設雪鏈、在大熱天要站在交通要道指揮交通，許多路口監視器更因毫無作用而使辦案效率大打折扣。

蔡培慧直言，今年在草屯鎮發生的康健公司命案除是給南投人的警惕，也是給喊著治安無虞的南投縣府的一季當頭棒喝。她指出，全國的警力目前是足夠的，同時南投警察的加班費是由縣政府來編列，但縣府卻花了5億蓋松嶺之星景觀塔，又砸了5億規劃無法規可循的氦氣球。

蔡培慧質疑，南投縣府造橋蓋塔，但「為什麼不願意來編列經費，給我們的警察人員？」她指控，種種數據都顯示，現在的南投縣政府既沒有看重人民安全，也沒有保障好警察權益。

蔡培慧保證，自己未來若當上縣長，會增加2億的經費以及200位警力進駐南投縣；積極與立院的朋友們向中央爭取更高的加班費；以補助的方式協助警員們處理路殺小動物的後續事宜，「不再讓警察們自掏腰包」；通盤整合路口監視器的狀態與需求。

最後蔡培慧也向南投的警察兄弟姊妹們表示致謝，感謝他們「17年來，在如此艱辛的環境盡心盡力守護南投」。