行動跟躺平在於一念之間，行動不難，但需要持之以恆，如果躺平的話，就會失去努力奮鬥的精神，最終一事無成，《靈匣網》運勢專欄指出，雙子座、處女座、天秤座、天蠍座、水瓶座在10月份最需要行動，不能躺平，因為這些星座會受到很強烈的行星推動，只要行動就會有所收獲，如果躺平或擺爛反而容易焦慮、不舒服、易怒等負面情緒上身。

▍雙子座

守護星的順行讓雙子座內在的狀態活躍起來，心中的困惑漸漸有了答案，最主要是火星在此月運行在你的星座，會推一把讓你出去做事，可多嘗試投入喜歡的事情中，尋求到快樂輕鬆的感覺，在後半月特別是月底，會比較辛苦、比較忙碌，如果停在原地、擺爛或躺平，將會非常不舒服，難以安靜下來。

▍處女座

水星在處女座恢復順行，思路會清晰許多，若是多走動、多表達自己的需求與想法，運勢也會順暢一些，星象指示處女座10月會進入比較年輕活躍的狀態，好奇心也會增加，不過需要通過實際行動來獲得答案；另外，隨著土星的順行，多做事還有助於提升處女座的工作效率，吸引一些靠譜的人來到你身邊。

▍天秤座

10月星群聚集在天秤座，這無疑是天秤座最活躍、實踐個人發展，提升個人魅力的最佳時機，這樣的狀況下，大多數的天秤座很難閒下來的，如果多向外抓住一些機會，這個月的天秤座會非常醒目，而且冥王星的順行讓你再度意識到如何調整家庭或居家狀態，因此本月要有一些實際的調整、行動，才能讓你有更穩固的歸屬感，展現更好的狀態。

▍天蠍座

10月的日蝕發生在天蠍座，是最重要的星象之一，可以藉此為設定全新的目標，迎接一個嶄新的自己，加上星群後續將接連進入天蠍座，讓天蠍座進入一個閃耀、忙碌的階段，同時也會特別關注個人身心發展，沒有時間躺平和擺爛。

▍水瓶座

土星在水瓶座順行，是土星這兩三年來最後一輪考驗並進入實踐的階段，這個月份，水瓶座需要將之前的體悟付諸實踐，例如去修正一些問題來穩定結構或是考慮一些長遠的計畫，雖然有些事很辛苦、很困難，但水瓶座需要勇敢去面對，抓住機會一躍而上，當明年再回頭看，你會非常感謝此刻不擺爛不躺平的自己。