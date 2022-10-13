人氣正妹網紅黃琳常登上網路論壇《批踢踢表特版》，擁有甜美臉蛋和超兇猛上圍，被封為世新女神、兇版Angelababy，黃琳則常在IG貼出辣照，回饋大家的支持。不過近來黃琳的高中舊照被網友翻出，當時模樣青澀的她，穿著高中制服露出燦笑，五官似乎和現在頗有差距，讓網友不免發出驚呼聲：「吃不消」。

一向很懂身材優勢的黃琳，IG帳戶不時會貼火辣穿搭，從傲人長輩，纖腰和巨尻等全身上下都輪流亮相在社群，這些大尺度照片常引來媒體報導，至今累積近93萬粉絲追蹤，近日黃琳在國慶前夕歡度27歲生日，變身睡美人的低胸裙裝，貼文不到1天，就成功狙擊近3萬人點讚祝賀，她也親民回：「謝謝你，好開心！」

黃琳27歲生日的睡美人圖，很受粉絲的歡迎。(圖/黃琳 IG)

不過近日有網友挖出黃琳學生時期，接受電視媒體採訪的片段，當時她身穿高中生制服侃侃而談，畫著淡妝的瓜子臉稍顯稚嫩，與現在的深邃五官、頗有女人味的身材，貌似是完全相反的風格，令部分網友無法接受狠酸：「長得非常清純的小美女黃琳，就是現在(7年後)身形很不科學的大肉彈黃琳嗎？」、「女大十八變」、「吃不消」。

PTT鄉民看見林襄的前後對比照，狠酸她是二次發育。(圖/林襄 IG、PTT)

其實啦啦隊女神林襄也有類似狀況，不久前有PTT鄉民拿2015年林襄錄製的影片，與現在的外拍比基尼照對比，不少人看見後狠酸：「到底去哪裡整的，挺厲害」、「這是以前的林襄？原來二次發育是真的」。林襄本人則發出IG限動回應：「我現在已經可以把酸民的話調適很好了，不用擔心我」，高EQ回應網路惡評。