因應邊境解封，陸委會今（13）日起調降陸港澳旅遊警示燈號為「黃色」，外界也關注何時開放陸港澳遊客來台。陸委會回應稱，由於我方目前仍有入境總額管制，為保障國人返國權益，開放陸客來台觀光並非目前優先項目；香港日前實施0＋3入境檢疫政策，出境人數激增，考慮台灣防疫量能，對於香港遊客的開放，未來將進行滾動式調整。

陸委會副主委邱垂正今日於例行記者會上表示，鑑於國內外的疫情趨於穩定，政府為防疫與經濟發展並重，優先處理中國大陸經貿及商務人士來台。未來在疫情可控的前提下，政府也將持續依照整體情勢綜合評估，逐步恢復兩岸人員往來、健康有序交流。

邱垂正續指，考量我方目前仍然有入境總額管控，為了保障國人優先從海外返國的權益，開放陸客來台觀光並非優先的項目。不過，政府將與相關機關依據雙方的防疫情形及整體情勢，共同綜合評估開放時機。

港澳遊客方面，邱垂正指出，疫情前港澳來台觀光人數高居我國來台旅客的第3位，考量香港剛實施0＋3防疫措施，港人出入境人數激增，台灣也是其查詢熱點。為避免短時間內大量的人流集中湧現，對於台灣的防疫量能造成衝擊，現階段我方將視日前鬆綁措施的實施情況，對於我防疫量能的影響，再隨時進行滾動式調整。