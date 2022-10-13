無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（13）日接受桃園市產業總工會邀請，參與市政座談會。正在會中針對教育、消防、移工、客運、醫療5大團體，提出相對應的市政解方，包括國中小代理教師改革、呼籲行政院與內政部再次評估警消每月加班費上限調升兩千元的問題等。

鄭寶清今日在臉書發文表示，感謝桃園市產業總工會邀請他參與市政座談會，為桃園的市政願景提出相對應的解方，一同共創美好的桃園。

針對今日5大團體的提問，他整理回答如下：

教育團體的提問：針對提供所有國中小代理教師完整聘期，一年約需多增加2億元經費。改革需一步一步來，可先從偏鄉或非市非鄉的教師或特別問題造成人力不足之學校開始施行全聘期教師，一方面補足教師資源，一方面因循漸進實施代理教師全聘期。

消防團體的提問：呼籲行政院與內政部再次重新評估警消每月加班費上限調升兩千元的問題，並且重新調查基層與各機關意見，並且每年召開專家學者及基層的警消加班費審議小組會議，檢討警消加班費上限議題。

關於移工問題：桃園是富有多元色彩的城市，在桃園，就擁有約17萬的新住民與移工朋友，他們遠渡重洋來到台灣辛苦工作，有的朋友選擇重新紮根、組建家庭，他們在台灣可能會遇上文化隔閡，或者是語言溝通困難或受到彼此文化背景的影響，造成就業困境或勞資關係認知落差，因此希望透過培訓新住民雙語人才，讓新住民通譯人員能協助勞工局提升服務的內涵與效能。

客運團體的提問：承諾改善客運勞動環境，解決人力不足的問題，讓客運公司有足夠的人員可調度，並保障其薪資，不因增加人力或上班時數減少而扣其薪資，以維護客運運輸從業人員權利，並且請雇主每年定期安排客運運輸從業人員做健康檢查；多次違法之雇主，客運運輸從業人員排班時數透明化，提供給全民監督，並於客運業者因營運路線許可證效期屆滿而申請換發時，針對期間所違法之事項，提出改善方針，若逾期未改善將採取連續懲罰。

醫護團體的提問：承諾並保證，願意守護站在第一線的醫護相關人員，寶清理當也要站出來保護他們，加強監督並積極掌握職災黑數， 針對惡意阻擾醫護人員申請職災的醫療院所，應加強列管並給於嚴厲的懲處，院方也應安排專業宣導人員，向醫護人員宣導職災及補助相關資訊，避免資訊遺漏，導致醫護人員自身權益的損失。