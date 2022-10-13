台灣今日解封，航空業紛紛宣布利多，樂桃航空宣布11月17日起復飛沖繩（那霸）-台北（桃園）航線，10月30日起每天提供東京（成田）-台北（桃園）航班，預計今天下午3點開始販售。

樂桃航空表示，沖繩（那霸）-台北（桃園）航線是2020年3月20日起暫停服務，睽違2年8個月之後，以每天1個航班重回台灣市場。這是樂桃重返台灣的第3條航線。

樂桃於2021年4月8日起暫停所有國際航班，今年8月28日復飛大阪（關西）-首爾（仁川），9月16日復飛大阪（關西）-台北（桃園），9月22日開通東京（成田）航線- 台北（桃園）航線。東京（羽田）-首爾（仁川）航線於10月30日重啟，12月27日新開大阪（關西）-曼谷（素萬那普）航線。

樂桃航空執行董事森健明表示，感謝台灣民眾殷殷期盼，從沖繩起飛的國際航班終於將恢復。沖繩（那霸）-台北（桃園）航線於2013年9月首航，距離台灣僅一個半小時的沖繩，是代表樂桃的基地機場之一，它旨在成為亞洲之間的橋樑。日本與台灣之間的旅行限制已大大放寬，從現在開始，旅客將重新開始往來。透過重啟從那霸、關西、成田到台灣的航班，台灣到日本各地的旅行將更加便捷。