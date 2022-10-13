腋下一流汗，就會飄出讓人尷尬的異味嗎？整形外科醫師李秉勳表示，狐臭是因為身體分泌汗的「頂漿腺」排汗後，和細菌作用產生的特殊氣味，雖然跟身體健康沒有關係，卻還是令人困擾不已，因此他分享了4招預防方法，包含保持清潔、改變飲食習慣、剃毛和使用止汗劑。

李秉勳在臉書粉專發文指出，狐臭是因為身體分泌汗的「頂漿腺」在腋下分布特別多，排汗後再跟細菌作用，就會產生特殊味道；雖然狐臭跟身體健康沒有關係，臭起來卻會讓人瞬間「社會性死亡」，不只影響社交，還可能造成自信心低落，因此李秉勳分享了4招預防狐臭的方法。

●保持清潔

運動流汗後盡快洗澡、換上乾淨衣物，可以保持皮膚清潔，也能降低異味。

●改變飲食習慣

如果攝取過多肉類和乳製品，就會活化頂漿腺，因此平時可以降低肉類攝取量，多多食用蔬菜類食物。

●剃毛

剃毛可保持腋下清潔，同時防止細菌、汗水附著，達到改善異味的效果。

●使用止汗劑

如果有狐臭困擾，可以適當使用市售止汗劑，但要注意，止汗劑使用過多，可能會阻塞毛孔，導致毛囊發炎，另外也要認明衛福部認證標章，不要使用來路不明的止汗劑。

皮膚科醫師陳昱聰也曾分享，有6種類型的人比較容易有明顯狐臭。

1. 濕耳垢：有狐臭者98%的耳垢都是濕的，此與基因有關。

2. 遺傳因素：父母中一人有狐臭，子女就有50%的機率，若父母都有，子女約有80%的機率。

3. 年齡：青春期後因荷爾蒙使得頂漿腺分泌旺盛，加上青春期活動力較高常流汗，因此國高中生有此問題，更年期後症狀會減輕。

4. 體質：就中醫而言，狐臭與濕熱體質有關。

5. 生活習慣：情緒緊張、壓力緊張或荷爾蒙失調；常吃刺激性食物，例如油炸、辣、菸酒類等，及水分攝取量過少。

6. 多汗症者。