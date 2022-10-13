擁有E級上圍和在IG擁有百萬粉絲的林襄是近來人氣最旺的啦啦隊女神，推出兩本寫真集都銷量長紅，許多粉絲爭相搶購。今(13日)卻她被媒體爆出在路邊等人時脫口罩吸電子菸，手勢看來熟練，應該不是新手，對此，林襄稍早透過經紀人致歉，承認做了不好示範，未來會努力戒菸。

林襄走紅後，一言一行便被放大檢視，先前她接受專訪稱不喜歡大家把焦點放在她胸部上，甚至揚言未來要去做縮胸手術，但最近她常穿清涼衣物現身，事業線反而成為她主要焦點，還因這項優勢出了寫真集賣到日本去，對此，她回應網友澄清：「我沒說過不想靠奶當花瓶哦」。

而常愛直球對決酸民的林襄，先前被諷刺：「老妹」、「一直露胸露奶好看，但沒別的才藝看久很膩，就變老妹了」，林襄回應：「人家才24（歲）欸，老嗎？」中秋節她曬出烤肉照片時，也被虧：「塑膠遇熱很危險」，林襄表示：「對，拿旁邊一點才安全，烤肉要注意哦！」，並澄清：「不得不告訴大家，當下在拍攝，火源是假的，我們燈光師很棒的，如果一切是真的很危險！！」

今有媒體拍到林襄一個人搭捷運通勤，在路邊等人時順手拿出電子菸，接著脫下口罩哈菸，似乎不擔心被路人認出，過去甜美清純的形象也崩壞，對此，林襄經紀人代為認錯了，「這是不好的行為，是不良示範，很抱歉，她會努力戒掉」，並透露被拍到的友人跟她只是朋友關係，強調林襄目前仍是單身狀態。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。