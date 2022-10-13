住展雜誌統計，北台灣各縣市第三季新成屋、預售屋房價仍舊全面走揚，且各縣市平均年漲幅約18.1%，更創下波段漲幅新高；其中，又以新竹縣市年漲幅逾四成最高，其他縣市年漲幅大多達一成以上。住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市可謂是不平靜的一年，幾乎月月有利空，但因賣壓偏低的緣故，再多的利空仍未能擊退房市多頭鋼鐵般的鋒芒；賣壓低的關鍵在於房地合一稅延長重稅閉鎖期、缺工等原因所導致，但今年下半年預售屋供給量已明顯增加，假如買氣依舊遲滯，雖然今年底前房價不至於反轉，但留給多頭的時間恐怕不多了。

住展雜誌統計資料顯示，台北市今年第三季新建案房價來到105.6萬元／坪，較第二季上漲4.3萬元／坪，季漲幅約4.2%，已連續五季改寫歷史新高；若與去年同期相比，則上漲11.9萬元／坪，年漲幅擴大至12.7%。

北市各行政區第三季房價全部走升，原本萬華、文山漲幅相對落後，第二季前新建案均價還在6字頭，第三季起均價全都要7字頭起跳，意味著台北市均價6字頭的行政區首度絕跡；其中，萬華更出現史上第一個平均開價破百萬元／坪的建案。

新北市第三季新建案房價漲到46.9萬元／坪，季漲約3.1%、年漲約10.4%，連續四季刷新新高。何世昌指出，由於永和今年出現推案空窗期，買盤外溢至鄰近的中和周邊區段，中和新建案房價直線飆升至6字頭，成為新北市房價水準第二高的行政區，僅次於永和，還贏過板橋、新店，這種發展令絕大多數人始料未及。

基隆第三季新建案房價為24.6萬元／坪，季漲幅約4.2%、年漲幅約11.3%。宜蘭地區第三季房價為23.4萬元／坪，季漲幅約3.5%、年漲幅約9.9%。宜蘭房價雖然漲幅落在末段班，但高鐵延伸宜蘭設站題材仍持續發酵，尤以站點所在地宜蘭市買氣最佳，甚至有不少台北客聞香而至。但高鐵設站題材對房市的能量挹法能延續多久？選後或許就能見真章。桃園市第三季新建案房價為30.9萬元／坪，僅比Q2上漲0.6萬元／坪，季增約2%；與去年同期相比，則漲了5.1萬元／坪，年漲幅約19.8%。

由於今年第二季前房價漲勢凌厲，如南崁、八德等地房價水位追平或高於新北市外圍衛星城鎮，部份買盤流回新北市，使桃市第三季買氣快速轉淡，新開賣的建案售價大多走平實路線，以致於Q3房價單季漲幅在北台敬陪末座。

新竹地區市況雖然同樣趨緩，但買氣減幅較小，而建案售價依然拚命測試消費者底線，第三季新建案房價續漲至35.7萬元／坪，較第二季上漲2.6萬元／坪，季漲幅7.9％；與去年同期相較，則大漲11.5萬元／坪，年漲幅高達約44.5%。以年漲幅來看，新竹為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市；若以每坪上漲金額計算，則新竹近一年來上漲11萬元／坪，僅次於台北市。

何世昌認為，北台灣房價在第三季續創歷史新高，可畢竟房價沒有無限上漲這回事，預估第四季漲幅將開始收斂，年增幅將由第三季高峰往下滑。至於房市多頭能否延續多久，關鍵就看選後遞延性買盤能否出籠了；倘若選後買氣能夠回籠，多頭將會得到「補血」續命的機會，反之則明年唯恐凜冬將至。由於這波多頭主升段漲幅甚大，以及經濟環境急速惡化，預估會末升段可能被壓縮到只剩一至二個季度。