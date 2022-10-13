前俄羅斯名將、素有「網球女神」封號的莎拉波娃(Maria Sharapova)因外型十分出眾，再加上擁有高超的球技，受到世界各地無數粉絲熱烈喜愛，莎拉波娃即便已經從網球場上退休多年，但她的一舉一動還是受到許多人關注。今日莎拉波娃在IG更新貼文，發出一張自己抱著剛出生3個月的兒子照片，幸福的模樣讓不少粉絲留言讚賞。

過去20年當中，莎拉波娃是女子網壇中最閃耀的球星之一，拿下過5座大滿貫女單冠軍之外，憑藉著破表的顏值捕獲了大批粉絲的芳心，隨後卻因為禁藥風波遭到ITF(國際網球總會)處以2年禁賽，莎拉波娃復出之後始終找不回競爭力，最終在2020年選擇高掛球鞋。

近日知名汽車品牌保時捷在法國巴黎舉辦活動，莎拉波娃也受邀擔任嘉賓，她特地穿上一件黑色透視裝，外面則是套上了黑色西裝，但火辣身材依舊一覽無遺，頓時成為全場矚目的焦點。

35歲的莎拉波娃在2020年宣布與來自英國的商人吉爾克斯(Alexander Gilkes)結為連理，並在今年7月迎接2人第1個孩子西奧多(Theodore)的到來，如今一晃眼3個月過去了，莎拉波娃今在IG上曬出將西奧多抱在懷裡的照片，並寫下My(我的)一詞再配上愛心及嬰兒的Emoji(表情符號)，貼文一出吸引許多粉絲熱烈回應，「孩子長得真快！」、「了不起的媽媽」、「比拿冠軍獎盃的感覺好多了」、「多麼美麗的畫面」。