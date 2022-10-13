一名女網友在好市多社團分享，近日去逛賣場時驚見有台推車的內容物和她買的東西一模一樣，不論是種類或是數量都一樣，讓她驚呼「撞車了！」，貼文曝光後引發萬人按讚，網友們也留言笑說：在結帳區公證結婚。

女網友逛賣場時驚見有台推車的內容物和她買的東西一模一樣，驚呼「撞車了！」。(翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說)

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示「我撞車了！緣分就是來得如此突然！」，原PO她今天去逛賣場，看到很多人車上都有特價的纖三薯和星巴克咖啡豆，腦波弱的自己也不自覺的跟著拿，沒想到卻赫然發現，有台推車的內容物和她的「一模模一樣樣」，甚至就連沒特價的薯格格和牛肉乾拌麵也一樣。

原PO表示「可惜推車主人不在，不然真想瞧瞧是誰跟我同樣這麼識貨，想和他握個手」，事後原PO偷偷的把自己的推車推到對方的旁邊，拿起手機拍照留念。

貼文曝光後引發萬人按讚留言。(翻攝臉書Costco好市多商品經驗老實說)

貼文曝光後引發萬人按讚，不少網友留言笑說，「親愛的客戶你好，恭喜你們可以在結帳區，免費公證結婚」、「其實就是另一個時空的妳拿的…」、「在一起、在一起」、「會不會這是剛剛你自己拿的另一車你忘了…」、「其實是YouTuber正在跟拍前面那個買什麼，他也要必須著買的企劃」。