「安全號」（FSO Safer）是一艘快速鏽蝕，狀況快速惡化的的一艘油輪，載有超過110萬桶原油，目前停泊在紅海，存在著可能發生爆炸或者洩露的危險，自聯合國採取對策與行動以來，目前已經成功募資到7500萬美元（近22.5億新台幣），並準備開始執行卸油行動。

Donors have now pledged the required funds for the emergency operation to transfer the oil from the #FSOSafer to a safe vessel. A further #fund is needed to install safe long-term replacement capacity for the #FSOSafer.

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據聯合國網站11日報導，其載油量將會是埃克森瓦爾迪茲 (Exxon Valdez) 油輪阿拉斯加擱淺事件溢油量的4倍，而且年久失修的安全號隨時可能解體或爆炸，引發一場人道災難和紅海生態浩劫，這場災難將會降臨在葉門這個已經被7年戰火的國家旁。超級油輪「安全號」建造於1976 年，十年後改造為浮動式儲油設施（floating oil storage facility），停泊在葉門荷台達省海岸約4.8海里處。該船估計有114 萬桶輕質原油。

2019 年資料照顯示出了安全號的甲板缺乏安全基本維護。（美聯社）

若發生洩漏，不僅會導致超級嚴重的海洋生態環境破壞，也將會在整個地區造成巨大的經濟損失。行經曼德海峽（Bab al-Mandab）海峽和蘇伊士運河的航運中斷將導致每天數十億美元的貿易損失，而預估的清理成本高達200億美金（近6000億新台幣），以及巨大的漁業損失。

來自世界各地捐助者現已籌足緊急行動所需的全部7500萬美元，用於將安全號的石油轉移到安全船隻上，這是安全號危機的一個重要的里程碑，捐助者們正將認捐轉換成現金或正在加速付款流程，以便盡快開始工作。

目前準備工作已經開始，下一個關鍵步驟將會是完備詳細的計劃執行方式，和採購船隻以用來裝載從安全號上卸下來的石油。而長期目標，仍還需要3800萬美元來處理FSO Safer的籌載。