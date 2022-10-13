美股周三收黑，台股今（13）日小幅開高上漲30.15點，隨後拉回平盤微幅震盪，惟10點後航空股帶量下殺、觀光股解封行情落空，電子及金融權值股同步走弱，拖累指數下殺失守「萬三」關卡，尾盤一度大跌271.81點至12809.43點，櫃買指數亦呈現開高走低態勢。

終場加權指數大跌270.51點、收於12810.73點，創2020年11月3日以來23個月低點，跌幅2.07％，成交量略增至2080.96億元。櫃買指數終場重挫3.76％、收於162.63點，亦為2020年11月2日以來23月低點，成交量略增至573.96億元。

盤面各類股全盤皆墨，僅其他電子小跌0.42％、其餘跌幅均逾1％，其中成交量較大的半導體及電子股分跌1.4％及1.24％，金融股跌2.75％。電器電纜股重挫6.14％、玻陶及生技股跌逾5％，航運股及化工股分別挫跌4.77％及4.02％，表現明顯偏弱。

權值股一片綠油油，僅鴻海(2317)力守紅盤、小漲0.49％，大立光(3008)小跌0.29％，權王台積電(2330)開高走低，尾盤遭摜壓翻黑0.63％、收於當日最低價395元。國泰金(2882)重挫5.31％，玉山金(2884)及台塑化(6505)齊跌近3.5％，富邦金(2881)及中信金(2891)雙跌近3％偏弱。

投顧法人認為，市場資金在美國公布9月消費者物價指數（CPI）、台積電及大立光法說會前夕持續觀望，使大盤於萬三附近震盪，等待變數進一步釐清。預期指數短期將在12600～13800點間震盪，操作上唯量是問，利用震盪汰弱留強。