高雄前鎮區草衙臨水宮將於18日舉行5年一度的王船祭，希望這次疫情能隨著王船離去而消逝。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄草衙臨水宮18日將舉辦5年一次的一系列王船祭典，配合明華園歌仔戲、小西園布袋戲表演，23日將宮內功俸「代天巡狩」王船送至林園鳳鼻頭海邊，也希望這次疫情能隨著王船離去而消逝。以往也吸引許多信徒參加，廟方也在送王船當日中午於前鎮高中提供遊覽車接駁服務，方便信徒一同享受盛大王船祭。

位於高雄前鎮區草衙的臨水宮，逢五年一科的迎王祭典，將在10月18日起舉辦一系列王船祭活動。其中還包括明華園歌仔戲、小西園布袋戲表演等，重頭戲「送王船」於10月23日至鳳鼻頭海邊送王，是市區少有的王船祭典，因此吸引許多民眾關注。

臨水宮溯源自東石先天宮並威鎮草衙，主要供奉五年千歲、三奶夫人，而「代天巡狩」王船乃奉旨出巡四方，其主神為朱、邢、李千歲，由於神蹟顯赫，廣澤黎民，因此香火鼎盛。

臨水宮主委林昆懋表示：「草衙王船祭」自2010年起已舉辦三屆，今年已邁入壬寅第四科年；透過在地信眾之人力、財力及物力，方能完成此神聖任務，也希望藉送王船讓疫情降溫、消災解厄、百姓平安。

總幹事黃賜國表示，呼籲信徒參加王船祭時隨時注意政府防疫政策，希望將地方上疫情透過王船送走，讓民眾能夠國泰民安、風調雨順。

草衙臨水宮壬寅年王船全身長六米，費時一年耗資百萬，以原木手工打造，船身並有精緻彩繪，命名「屏山號」，武千歲為押船官，王船預定10月23日中午12時16分起於前鎮高中駕，將在信眾的恭送下，沿路至南星路鳳鼻頭海邊，接著進行「送王船」儀式，歷年來信眾參與熱烈，衍然已是地方重要的宗教文化活動。

今年王船祭除了主要的祭祀科儀外，一系列活動包括10月18、19日明華園天字歌仔戲，20、21日小西園布袋戲，分別於下午2時30分及下午7時30分各兩場精彩演出，為活動熱身，另外全程參與活動的民眾還可免費獲贈平安米一包。