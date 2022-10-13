機器手臂膝關節置換術讓66歲婦軟腳變勇腳

66歲周女士近年因膝關節退化，左腳走路不到5分鐘就疼痛不已，十年前醫師建議手術置換人工關節，她一直排斥，直到最近聽聞可採機器手臂、微創手術，一個月前終於接受醫師建議在台中榮總完成「新式客製化機器手臂輔助人工膝關節置換」，術後恢復良好，現在不論是上街或是出遊，已經可以說走就走。

周女士回憶，十年前醫師就建議要手術，但她害怕開刀，輾轉求醫，期間嘗試過藥物、復健、與注射療法，仍然感覺膝關節疼痛無法支撐，在公園散步無法久走；直到日前聽聞人工關節置換術已愈來愈精準和進化，因此到台中榮總接受新式手術，如今換完左膝，還計畫近期再換右膝手術。

台中榮總關節重建科主任曾崇育指出，人工關節是非常成熟的手術，人工膝關節術中切骨的位置與方向，過去依靠的是「老師傅的一雙眼」，而新式機器手臂輔助人工膝關節置換利用光學定位與手臂輔助，讓醫師裁切精準的厚度與角度，將誤差降到最低。

台中榮總骨科醫師王證琪表示，人工關節置換手術在合適的患者上可以用比較保留肌肉的路徑進行手術，搭配多模式止痛配方，與麻醉科醫師的優化麻醉，可以做到手術當天即下床走路的術後加速康復療程。

王證琪說，機器手臂應用在膝關節置換的優勢是可以在術中即時運算，提供精準的數據與導引，包括軟組織平衡與下肢軸線，再搭配醫師自身的經驗，輔助完成在各個彎曲與伸直角度下，關節內外側都十分平衡穩定的人工膝關節。國外的報告指出，使用機器手臂輔助手術，相較於一般傳統手術，患者術後有更高的滿意度、活動度、與功能分數。