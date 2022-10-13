民進黨立法院黨團13日召開記者會指出，苗栗縣長參選人鍾東錦曾自爆犯下殺人未遂，如今被爆曾犯傷害致死罪，應該信守承諾，即刻退選，也呼籲縣民三思，別讓苗栗變成黑道治國，黑道管警察。

幹事長羅致政指出，鍾東錦自認犯下通姦罪與殺人未遂，也曾被流氓管訓，近期還被爆出曾犯傷害致死罪，不禁懷疑鍾究竟還有多少前科？他強調，誠信對政治人物而言最為重要，如果鍾東錦要繼續輕描淡寫，忽略了民眾看重政治人物作為的嚴正態度，他們更擔憂鍾東錦當選縣長，苗栗將變成黑金帝國。

民進黨立委沈發惠則3問鍾東錦，第一，鍾東錦犯下殺人未遂，還是傷害致死？第二，鍾東錦敢不敢保證沒有其他案件？第三，鍾東錦曾承諾「有殺人證據就退選」，如今被爆殺人，應該即刻退選，畢竟「人在江湖除了逞兇鬥狠，講信用也是非常重要的」。他指出，鍾東錦是前科累累縣長參選人，呼籲苗栗縣民投票前務必三思。

副書記長林楚茵則喊話鍾東錦，「人生不是打game，按下reset鍵就能重來」，別想用透過臉書PO出形象照、文青文，來重新擬定自身人設，抹去過去犯下的罪行。鍾東錦犯罪還說謊掩護，怎能把票投給他？相信善良的苗栗縣民都知道這樣的人不配代表苗栗縣民。