台南第五分局查獲一起猶如「台版N號房」的網路誘騙女子拍裸照案件。一名張姓剪接師利用變聲軟體在交友APP，佯裝女經紀人，以徵選拍攝模特兒為誘餌，誘懷有星夢的女子自拍裸照傳送後，再要脅要公布照片為由，逼對方再拍攝自己想要的猥褻姿勢，警方搜出近千部猥褻影片，受害女子分布全國、離島，年齡從10歲到70歲都有，估計被害人人數破百人，但目僅有5位受害人作證，警方也呼籲，希望被害人出面報案，務必讓張嫌判處重刑。

根據調查，一名女被害人報案指稱，遭一名「女攝影師」邀約拍攝「Model card（模特兒卡）」，在視訊面試期間，被要求裸露身體，當下覺得不對勁，於是向警方報案。

警方調查，該「女攝影師」其實是一名張姓男子，在交友APP「Azar」、社群APP「Instagram（俗稱：IG）」或臉書，假扮模特兒公司之女經紀人、女攝影師，以「賴思（詩）瑜」、「小思（詩）瑜」、「賴小瑜」等化名，誆騙被害女子，佯稱經紀公司在尋找模特兒，若條件符合，未來拍攝酬勞約在時薪新台幣2千500元至3千500元間，同時張嫌以事先下載之來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，再以「視訊面試」為由，誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，再用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路、被害人所就讀之學校、工作場所。

警破恐怖台版「N號房」，百名女子遭逼拍淫片，10歲到70歲全都錄，警方在硬碟內扣得大批影片。(葉庭欣翻攝)

警方也發現，經影片分析及張嫌犯罪筆記本，發現女性被害人年齡層廣泛，甚至有多位未成年少女，因家境較不寬裕遭張嫌利誘，因散布全國各地、外島地區。

經報請臺南地檢署許華偉檢察官指揮偵辦，警方於8月初拘提張嫌，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片，從影片資訊研判，犯嫌犯案時間至少長達5年，至少有100位受害者，訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送臺南地檢署擴大偵辦，張嫌聲押獲准目前羈押中。

但調查期間，警方遲遲無法確認多數被害人真實身分，而也有不少被害人擔心遭張嫌報復，不敢出面指認，因此警方向被害者呼籲，請積極前往分局指認張嫌，並請被害人放心，查扣影片皆不會外流，身分也不會曝光，警方表示，越多被害人指認，張嫌未來就必須付出更多法律責任。

第五分局呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行，勇於指認能讓不法分子接受法律制裁，同時也幫助其他被害人，強調未來司法程序，作為證據之影片絕不會曝光，被害人身分資料也會受到保護，不會透露個人資料在公開判決中，目前也正擴大追查張嫌是否散布犯罪影片至特定網站、論壇上牟利，若疑似遇到張嫌之被害狀況，可向第五分局檢舉報案。