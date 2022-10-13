工研院在AI遊樂園展出的智慧自駕車，運用AI人工智慧可辨識複雜的道路狀況，提供更安全的自駕行車環境。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

AI人工智慧科技已廣泛應用於現今生活當中，但一般民眾仍侷限在AI等同於機器人的想像，工研院將於15日打開機構大門，首度在新竹光復院區打造AI遊樂園，邀請民眾進入工研院AI技術體驗場域，體驗由經濟部技術處支持工研院研發超過30項AI人工智慧相關技術，涵蓋元宇宙、淨零永續、無人商店、自駕車、精準醫療、健康照護等，引導民眾發掘AI科技的新數位生活。

為讓一般民眾可以探索、體驗並了解AI，工研院首次統合院內AI技術研發與研究團隊舉辦AI遊樂園，展現生醫領域、機械領域、電光系統領域、資通領域、材化領域以及AI跨域創新應用如淨零永續等超過30項技術，以期達到AI技術研發擴散與知識普及化。

此次首度開放民眾參觀並親身體驗，提供由工研院開發的超過30項AI人工智慧科技技術，包括：元宇宙概念的MR快樂農場，只要戴上MR眼鏡與回饋手套，就可進入農場，並控制虛擬娃娃機夾爪的移動與開合，並用震動回饋來模擬抓取物體的碰撞，提供趣味性十足的虛實整合的遊戲世界。智慧運動衣則結合低周波電療與衣服，透過手機APP分析人體舒適狀況後，提供個人肌肉促進，達到舒緩疼痛的效果。

工研院投入AI領域研發逾30年，並於2018年成立人工智慧應用策略辦公室，以AI創新技術與應用，引領產業領跨域合作及價值提升。工研院協理暨人工智慧策略辦公室主任蘇孟宗表示，AI早已走出科幻電影，進入你我生活、工作與社交互動中，無所不在。未來10年AI人工智慧進入市場擴增期，將成為全球智慧化的主流。