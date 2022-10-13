《哈勇家》片中的家人演員於首映會合照。（華映提供）

《哈勇家》拍出南山部落美麗的雪景。（華映提供）

陳潔瑤執導電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，電影甫在金馬獎獲得6項大獎提名，懷著謙卑與感恩，陳潔瑤與演職員特別帶著作品《哈勇家》回到拍攝地宜蘭大同鄉南山村進行部落首映，成為部落的一大盛事，全村扶老攜幼總動員，幾乎全村的人都來了，擠滿700位觀眾。

陳潔瑤特別帶著演員黃瀞怡（小薰）、林亭莉、阿公陳清德、新人李瑄、陳宇及入圍金馬最佳女配角的林詹珍妹及最佳新演員的張祖鈞，在雙十連假一起回到電影拍攝地，進行在海拔1400公尺的南山村進行高山首映會。陳潔瑤表示取之於部落就回饋給部落，「這是我和南山部落土地、霧和雪一起完成的作品，所以第一場大型活動也想要回到南山進行。」而小薰一得知回到部落辦首映，也立刻喬出時間，即使才剛熬夜拍完戲，也還是趕到山上共襄盛舉。

陳潔瑤說：「感謝南山部落在拍攝時一直無私的給予和協助，《哈勇家》在部落裡拍攝，很多村民都成為電影中的臨演，大家可以一邊看電影，一邊看看自己在電影中的樣子。」阿嬤林詹珍妹則表示要看到電影，心情有些緊張但也很開心，「現場都是認識的好朋友，大家一起看這部好的電影，聽好聽的歌，一生沒有白活了。」

演出阿公也是部落耆老的陳清德表示很高興泰雅的故事和生活可以被大家看到。小薰覺得很興奮也很期待看到電影，「是一種回家和家人一起看電影的感覺。」林亭莉笑說：「一到南山就被一群小朋友包圍，沒想到拍完戲二年了，他還記得我，真的很有親切。」

首映會舉辦的活動中心是半開放式的建築，《哈勇家》放映到一半時，突然場內變得霧氣濛濛，氣氛十足，陳潔瑤表示在首映早上特別到思源埡口跟祖靈告知要舉辦首映會，請他們來看電影，相信是祖靈也化成霧來到現場。

《哈勇家》是一部被祝福的家庭電影，更被影評人稱讚是高山版《一一》，不僅拍攝期間諸多巧合，接近上映時赫然發現暗藏「十個一」的玄機密碼，就是「111年11月11日上映，片長111分鐘」。