大立光（3008）今日召開法說會，會前先行公布第三季季報，經結算，今年第三季營收134.77億元，較去年同期的119.78億元，年增13％，單季EPS為61.01元，則寫下2019年第三季以來的新高。
另累計前三季營收332.85億元，雖不若去年同期339.11億元，呈小減2％，不過稅後淨利186.01億元，卻大幅超前去年同期的135.36億元，呈年增37％，換算今年前三季EPS為139.37元，也超前去年同期的100.91元。
大立光（3008）今日召開法說會，會前先行公布第三季季報，經結算，今年第三季營收134.77億元，較去年同期的119.78億元，年增13％，單季EPS為61.01元，則寫下2019年第三季以來的新高。
另累計前三季營收332.85億元，雖不若去年同期339.11億元，呈小減2％，不過稅後淨利186.01億元，卻大幅超前去年同期的135.36億元，呈年增37％，換算今年前三季EPS為139.37元，也超前去年同期的100.91元。
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