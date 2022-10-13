李倩萍說最近常有民眾向她諮詢感情問題，服務處快變成「戀愛教室」。（李倩萍服務處提供）

議員為民服務，內容包羅萬象，新北市議員李倩萍最近就深深體會這個情況，因為最近服務處竟有民眾詢問好用的交友軟體，想透過APP交到女朋友，也有地方媽媽希望議員充當紅娘，幫女兒介紹好對象，服務處瞬間快要變成「戀愛教室」，讓所有人哭笑不得。

新北市議員李倩萍為三重、蘆洲地區4連霸的民代，過去以來透過爭取地方上的建設、福利，解決地方困境培養深厚的民意基礎，不過最近她卻接到不一樣的選民服務，希望她能協助感情方面的問題，讓她深感選民服務真的包山包海。

李倩萍說，近期有民眾打電話到服務處向她詢問，哪一款交友軟體比叫好用？想要透過APP找到女朋友，甚至還附帶不要遇到詐騙，願意真心相處，最重要的是長得漂亮、孝順等條件，因為自己沒用過交友軟體，只好透過辦公室的助理幫忙Google找答案。

另外，在上個月還有一位地方媽媽，為了女兒的終身大事感到煩惱，打電話到服務處詢問：「為什麼女兒這麼漂亮卻沒人追？」還直接請李倩萍充當紅娘，幫忙物色好對象。

不過李倩萍也只能用自己的例子來安慰這位媽媽，她說自己年輕時也曾有過相同的問題，但是緣分只要來了自然會水到渠成，勸對方不要太過著急，要耐心等候。