稱「被體壇遺忘的政治人物」員林游振雄，當年代表彰化奪區運金牌。（張雅雯提供／吳建輝彰化傳真）

張雅雯表示，國二開始接觸健力，啟蒙教練就是游振雄，過去在他的帶領下，征戰世界各大比賽。（張雅雯提供／吳建輝彰化傳真）

2022全民運動會13日落幕，許多國內好手傳來捷報，在健力比賽場上來自彰化員林的張雅雯，以蹲舉、臥舉、硬舉總合595公斤的成績，拿下金牌，這也是她全民運動會健力第7面金牌，不過讓人驚訝的是，張雅雯的教練超大咖，竟然是員林市長游振雄，徒弟成績斐然，消息傳回員林游振雄眼裡滿是驕傲。

來自彰化的健力女將張雅雯，是超級台灣之光，默默為台灣健力爭取榮耀，其經歷可以用相當驚人形容，除了是世界盃、世界運動會冠亞軍常勝軍外，過去更是2011-2013蹲舉世界紀錄保持人、2006-2018連續12年的亞洲與全國紀錄保持人、7屆亞洲盃冠軍等。

張雅雯表示，國二開始接觸健力，啟蒙教練就是游振雄，過去在他的帶領下，征戰世界各大比賽，儘管後來他從政為民服務，但仍沒有忘記健力，持續協助在比賽的路上給她很多幫助，現在她在員林開設健力運動工作室，也是油振雄提供場地協助她推廣健力運動。

張雅雯說，事實上她現在已經轉任教練，以推廣健力運動為主，因為受傷過去2年沒有參加比賽，今年狀況不錯，因此再次挑戰自己，很幸運再度拿下冠軍，現在在員林莒光路開設「彰化健力肌適能訓練基地」，除了訓練選手外，也歡迎想接觸認識健力的朋友，一起來感受健力的魅力。

號稱「被體壇遺忘的政治人物」員林游振雄表示，他當年代表彰化奪區運金牌，儘管現在身材走樣，但仍不會忘記持續運動，跑完行程有空的時候，還是會手癢練練手，如今徒弟徒孫一代一代傳承下去，成績斐然，看在他眼裡相當驕傲。

今年全民運動會，彰化健兒一共勇奪17金13銀16銅，總獎牌來到46面，是非六都第一名，獲得大會頒贈監察院院長獎，消息傳回彰化，縣長王惠美肯定所有選手努力，為彰化爭光，突破自我。