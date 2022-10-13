九合一大選即將進入倒數，民進黨台北市長參選人陳時中因諸多爭議導致支持度落後。前台北市議員羅智強直言，民進黨顯然放棄陳時中了，因國民黨高雄市長參選人柯志恩丶國民黨屏東縣長參選人蘇清泉民調竄起，民進黨無力兼顧台北，只好將更多的資源投入高屏，以免南部大失火。

羅智強今(13)日在臉書撰寫「輸了也不意外，民進黨顯然放棄陳時中了」一文，並直言陳時中完蛋了。羅智強表示，陳時中民調已經吊車尾，團隊還天天敗票，連最安全的站路口都可以搞到擾民而被嗆聲，「實在爛到底」。此外，針對綠營議員梁文傑唱衰說「陳時中輸了不意外」，羅智強說很顯然民進黨已經放棄陳時中，只剩政二代繼續操盤。

民進黨放棄陳時中，羅智強曝目的只有一個，也就是柯志恩丶蘇清泉民調竄起，民進黨已無力兼顧台北，只好將更多的資源投入高屏，以免南部大失火。他說未來的選戰，民進黨會將重兵部署在南部，在野黨將面對更嚴酷的考驗。羅智強最後也喊話「繼續努力，不只台北要贏，也希望高屏加油，咱們再次見證奇蹟吧！」