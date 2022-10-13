「闇闇黑下午茶雙人套組」包括5款甜食和3款鹹食，每人含1杯咖啡或茶飲，加上1杯主題調酒，售價2688元加1成。（BLVCK提供）

繽紛吸睛的下午茶不稀奇，全黑的下午茶才令人吃驚。台北五星級W飯店下午茶系列「WOOTEI午茶」，繼上一波活力奔放的曙光橘後，這次攜手法國黑魂品牌BLVCK，即日起至12月31日止，聯手打造「闇黑系法式下午茶」，從視覺到味覺，帶給食客反差感極大的午茶盛典。記者整理「WOOTEI午茶」5大亮點，提供讀者參考。

亮點一：強強聯手 打造黑到極致下午茶盛典

台北W飯店下午茶系列首度與BLVCK合作，來自法國的生活風尚品牌BLVCK，以極簡黑作為品牌單一設計元素，高人氣紅遍全球社群。此次強強聯手，以闇黑色系打造法式浪漫的下午茶雙人套組，從點心到調飲，全由深淺不一的黑色堆疊，黑到極致。每個餐點都宛如紅毯上走秀的巨星，身穿華麗時尚的黑色禮服，永不退流行的純黑色系變身下午茶主視覺，令人眼睛一亮。

亮點二：歷時2個月 3主廚跨界挑戰黑「食」尚

為了這次的合作，W飯店匯集了西餐、甜點、中餐3個單位，歷時2個月絞盡腦汁研發出一系列黑風美食，「闇黑下午茶雙人套組」包括5款甜食和3款鹹食，每人含1杯咖啡或茶飲，加上1杯主題調酒，售價2688元加1成。

甜食有「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」、「覆盆子巧克力杯子蛋糕」、「紅茶竹炭可麗露」、「黑莓薄荷巧克力慕斯」，由甜點主廚Mei和團隊悉心打造。Mei以食用竹炭粉當做調色盤，賦予食材深淺不一的黑色，營造視覺層次；此外，主廚還選用接近黑色的莓果、櫻桃等食材點綴，除了營造深淺黑色的顏色落差，更賦予甜點微酸的果香，適度平衡了甜味。主廚個人最推薦「黑莓薄荷巧克力慕斯」，這款低調奢華的甜點用黑莓入餡，以70％法芙娜巧克力和少許薄荷糖漿做成慕斯，濃醇的苦甜中帶有一絲清新，底層襯著餅乾，頂部妝點新鮮黑莓和少許食用金箔，是款兼具顏值和口感的黑風美食。

另一款「黑天鵝豆沙酥」同樣內外兼具，亮眼出眾的外型是由中餐主廚設計製作，酥油皮層層堆疊，加上帶有芝麻香的尾巴和細緻綿密的豆沙內餡，讓台式傳統點心也散發著浪漫法國「食」尚。

鹹食方面由西餐主廚Willy和團隊設計研發，法式技法結合在地優質食材，推出了「澳洲牛肉竹炭小漢堡」、「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」、「酥炸龍蝦海鮮球」3款鹹點。主廚個人最推薦「澳洲牛肉竹炭小漢堡」，看似迷你尺寸的小漢堡，竹炭漢堡包夾著肯瓊香料粉調味的澳洲牛肉，搭配焦糖洋蔥和松露美奶滋，主廚用料奢華不手軟，份量頗為飽足，Willy表示：「我用許多不同的食材和調味去堆疊出鹹甜交織的層次感，吃起來很涮嘴。」

「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」罕見地以本地的鱘龍魚製作魚子醬，將海味提升到另一種層次；而鋪底的脆餅是由台灣米製成，爽口酥脆，和濃郁鹹香的食材巧妙平衡，彼此襯托，別具滋味。

亮點三：闇黑主題調酒 黑魅力魅惑舌尖

此外，3款特製調酒也呈現全黑視覺，「BLVCK薔薇」注入品牌元素歌德玫瑰，外表宛如岩石縫中盛開的黑玫瑰，是一款低調甜香的濃郁奶酒。「BLVCK TEARS闇淚」因為加入了黑莓果泥和萊姆汁，酸甜好入口，酒感恰到好處；杯緣處附著夏威夷黑鹽作為眼淚的意象，時尚感爆棚。而「LE NOIR黑伯爵」採用伯爵茶浸漬的蘭姆酒為基底，注入萊姆汁和蜂蜜提升果香，讓微醺時刻更能恣意享受午後的慵懶。

亮點四：法國團隊設計 限定神秘禮贈客

「闇黑系法式下午茶」從餐食到餐具、杯盤，一路黑到底，非常時尚。而本次聯名一大亮點是隨餐附贈的「闇黑小豬撲滿」，由法國團隊打造，霧面質感配上品牌Logo，極簡設計兼顧美學和實用性。

亮點五：絕美城市高空景觀 好拍好潮好放鬆

「WOOTEI午茶」由位在10樓的酒吧供應，視野寬廣、可遠眺信義區景觀，戶外泳池更是飯店特色之一，選擇靠窗的座位，享用質感下午茶，眺望城市美景，好拍好吃好放鬆，超適合三五好友一起享受慵懶的午茶「食」光。

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