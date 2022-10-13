台灣蘭花品質各界有目共睹，尤其2004年突破美國檢疫障礙，取得全球唯一可附帶栽培介質方式輸美的優勢，然而輸出美國蝴蝶蘭卻在9月中因檢出雜草被美國退櫃。立委指出，假如美國下令禁止輸入，蘭花產業很可能一去不復返。農委會表示，蘭花出口開箱查驗比例將提高到4％，也同步輔導業者的雜草管理。

民進黨立委賴惠員今(13)日於立法院經濟委員會質詢指出，近期接獲台灣蘭花產銷發展協會陳情，有輸出美國蝴蝶蘭檢出雜草，從9月起開始有被退櫃的情況發生，截至目前有23櫃被退，現在仍有20多櫃在海上。

截至今年9月為止，我國蘭花外銷國家排名由高到低分別為第一名美國、第2名日本、第3名越南，假如再被查驗出雜草，相關業者將被永久禁止輸美，代表可能因此失去美國市場。

賴惠員說，假如台灣蘭花被美國停止輸入，荷蘭、越南、中國大陸等業者很快就會補位，我們的優勢在於2004年起是全球唯一可附帶栽培介質方式輸美的國家，因此蘭花存活率相當高，這次是2004年後首次被查出有雜草，這問題出在我們業者執行管理身上，美國當然會從嚴看待。

農委會防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，台灣附帶栽培介質是由台美雙邊討論的工作計畫，只有核可的植物種類才能附帶栽培介質，目前核可的種類僅蝴蝶蘭、石斛蘭和文心蘭，這次台灣在今年9月7日收到美方通知說我蝴蝶蘭盆苗內發現蕨類及其他禾本科雜草，目前被退運批次為16批，業者計13家，美方在9月21日緊急會議表示，若重複發生，相關業者或溫室就會被暫停輸入。

翁壹姿指出，由於調整與改善措施需要時間，但已經在海運上的貨物沒辦法來得及改善，在和美國討論後，9月21日之後被查驗出的才會算第2次檢出，現階段也有和國內業者說明，栽培介質的水苔須經過80度熱水處理30分鐘，雜草問題應可處理。

翁壹姿說，平時苗株栽培期間也要注意雜草、蕨類孢子發芽等情況，業者也有增派人力處理，若取樣開箱仍發現有雜草就暫不開證，現在查驗比率已提高至4％。