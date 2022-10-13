英國《泰晤士高等教育》特刊（THE）昨日公布2023年世界大學排名，兩岸三地高教已明顯出現懸殊，身為台灣龍頭頂大的台大位於187名，比去年名次大幅落後，北京清華大學與北京大學則分別位居第16名與17名，打進前20強，香港則以香港大學的第31名表現最佳。專家分析，台灣高教政策都在「吃老本」，政府如再不加調整、衝刺高教藍圖，未來發展讓人擔憂。

台大校長管中閔即將卸任，就在與獲選為新任校長的工學院院長陳文章交接之際，THE公布世界大排名，台大名列第187名，比去年的113名退步74名，引起各界關注。

於此同時，大陸則有兩所頂尖大學打進前20強，分別是北京清華大學的第16名與北京大學的第17名。另外還包含上海復旦大學第51名、上海交通大學第52名、浙江大學第67名、中國科學技術大學第74名與南京大學第95名，皆名列百大。

至於香港方面，知名高等學府也幾乎都位居百強名單，像是香港大學第31名、香港中文大學第45名、香港科技大學第58名、香港理工大學第79名、香港城市大學第99名。

論及兩岸三地大學在名次已出現明顯懸殊，特別是大陸大學發展突飛猛進，《大學問》網站執行長魏佳卉表示，過去論及大陸高等教育發展，外界總喜歡以「砸錢」來理解，但當前情況已非如此簡單，陸方擘劃國家教育政策力道強勁，且能夠了解高等教育是維持國安的基本關鍵因素，而為強化科研體系，現任教育部長懷進鵬更是首位具有中國科學院院士身分的知名學者，可見官方對學術研究的重視程度。

魏佳卉提到，大陸在發展高教方面，延攬人才不遺餘力，近年來找了大批國際知名專家學者赴陸開課，其中當然最優秀的師資一定先在北大、北京清華任教，「北大、北京清華一定要拔起來，做到拔尖，才能從前面帶起來整體高教水平。」

魏佳卉還說，即便目前正值疫情期間，大陸教育部依舊不停歇，如期公布各教育領域教育白皮書，所有計畫幾乎都是以20年為單位，時間軸長遠，方向完整清楚。

對比台灣，魏佳卉直言，「我們是在吃老本」，特別是高教政策沒有方向，「教育部又管太多，學費與校長遴選通通都要管」，讓大學自主迄今都是一場空話，「每件事情綁手綁腳」，對比大陸教育政策均以20年為時間單位，台灣如「高教深耕」計畫卻是只有5年為期，台大這次排名大幅落後，確實是一大警訊，但演顯見台灣高教政策對所有大學並不友善。