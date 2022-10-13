近日美國擴大對中國晶片出口禁令，對中美台股市造成打擊，但東協股市表現卻相對抗跌，真可謂「中美對峙熊打架 ，東協漁翁樂滿懷」。統一大東協高股息基金經理人林川欽表示，東協國家科技業占比低，在中美科技戰升溫的情況下，東協股市表現會較為抗跌。加上受惠各國國境陸續解封及銀行股受惠升息等因素，第4季東協股市表現有望持續領跑全球股市，尤其看好新加坡及泰國。

群益東方盛世基金經理人楊慈珍表示，雖然亞洲國家在第二季受到中國封城以及俄烏戰事影響，GDP出現季度增速衰退，但下半年增速回到擴張趨勢，多數亞洲國家製造業PMI維持擴張水準，第四季來看，亞洲國家的通膨壓力料逐步緩解，各國升息空間有限，升息循環可望接近尾聲，企業面來看，亞洲企業獲利EBITDA及在手現金可支應短債及利息需求，成本壓力可控，財務體質穩健。除此之外，亞股價值面已修正至平均水準，具技術面支撐，靜待行情發動。產業方面，包括內需消費、工業、能源等可持續關注，而就區域來看，又相對看好經濟動能相對強勁，又受惠於解封商機的東協、印度股市表現。

林川欽指出，東協國家產業結構多以內需為主，科技業比例較低。因此，在中美科技戰持續升溫，重挫中美台股市時，東協國家受到的影響相對較小，股市表現也較為抗跌。內需產業比例高的特性，也讓東協面對全球經濟衰退及終端消費下滑時，明年預計仍能保持經濟正成長，支撐股市表現。除了較不受大國科技戰及經濟衰退波及以外，東協股市第4季還有邊境解封及銀行股受惠升息等利多。

以觀光大國泰國為例，林川欽表示，自從泰國逐步鬆綁入境限制後，上半年觀光客數量快速飆升。10月泰國入境確診免隔離，更將進一步提升國際旅客到訪意願。泰國國務院發言人阿努察也表示，今年泰國的國際觀光客人數，預計將突破千萬，推動經濟成長。觀光業的復甦，將帶動飯店、餐廳及旅館等相關類股，營收出現高速成長，支撐股市表現。而泰國的房地產也是值得留意的產業，隨著泰國政府有意放寬外資購買國內房地產的限制，有望刺激房地產產業的蓬勃發展。

另外，林川欽還看好新加坡的REITs和銀行業前景。受到持續不斷的清零政策衝擊，近期外資金融業加速從香港轉移至新加坡，使新加坡REITs產業迎來熱絡商機。雖然聯準會升息使全球股市幾乎全面重挫，但對於新加坡銀行股來說卻為利多。隨著聯準會升息，新加坡銀行業的淨利差，從今年開始出現上升趨勢，進而推升營收成長。目前市場普遍預期聯準會升息循環將持續至明年中旬，將持續帶給新加坡銀行股正向幫助。

在聯準會升息導致利差擴大的背景下，林川欽提醒投資人短線上留意部分東協國家的匯率及利率風險，長線則展望製造業從中國轉移，為東協國家帶來的成長潛力。未來半年，預計股市將受到聯準會升息影響而持續震盪，建議投資人先以定期定額策略分批進場東協股市，為長線投資作布局。