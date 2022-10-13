晶圓代工大廠台積電(2330)今（13）日召開線上法說，雖因應市場短期不確定因素，將今年資本支出規模調降至360億美元，但預期第四季營運維持穩定，今年以美元計價營收成長34～36％預期不變，明年營運仍可持續成長，長期營收成長達15～20％目標亦未變動。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，第三季營收成長主要受惠5奈米製程需求強勁。展望第四季，由於5奈米需求持續增加，平衡終端市場需求轉弱及客戶持續庫存調整所造成影響，中間值約季增0.4％。有利匯率則抵銷稼動率下滑影響，毛利率中間值約60.5％。

台積電前三季資本支出約254.7億美元，較去年同期215.8億美元增加達18％。不過，黃仁昭指出，鑒於反應短期市場不確定狀況，今年資本支出規模將調降至360億美元，較先前預期的400～440億美元下修10～18.1％，並表示談明年資本支出規模仍言之過早。

台積電總裁魏哲家指出，半導體供應鏈持續去化庫存，預期庫存水位已在第三季觸頂，本季將可下降，惟庫存調整可能延續至明年上半年。雖然消費市場需求疲弱，但在數據中心及車用電子需求穩定撐盤下，預期第四季營運可望維持穩定。

魏哲家表示，台積電今年以美元計價營收仍可望成長34～36％（mid-thirties），明年半導體產業雖可能衰退，但台積電營運仍將維持成長。在高速運算（HPC）應用驅動先進製程需求，未來幾年以美元計價營收的年複合成長率（CAGR）達15～20％預期不變。