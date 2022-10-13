台中市政府警察局日前獲內政部警政署，評核「精進緝毒成效」六都第1。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局日前獲內政部警政署，評核「精進緝毒成效」六都第1，近期更破獲多起重大案件，為嘉勵績優同仁，警察局長蔡蒼柏利用警察局周報會議時頒獎，並親自頒發慰勉金，表達對相關同仁偵辦案件及攔阻詐騙，保障民眾安全的肯定和鼓勵。

台中市政府警察局指出，迄今已經4年6連霸、今年查緝非法槍械六都第1，及今年上半年「偵防詐欺工作」特優好成績，近期破獲多起重大案件，不斷提升打擊犯罪能量。

警察局細數，如8月31日市刑大偵三隊在南投縣竹山破獲的改造槍枝工廠、9月18日市刑大偵四隊及第二分局在24小時內將戒護就醫脫逃的陳姓受刑人從桃園逮回、10月3日第五分局破獲詐欺集團，並經法院查扣市價約2000萬的5輛名車及1.5億元不動產、10月4日第二分局破獲德州撲克地下賭場等案件。

警察局統計分析，台中市攔阻詐騙成效最佳的前5名共7個派出所（併列第五共3個派出所）；今年遠見雜誌也公布縣市總體暨永續競爭力調查，台中市治安平穩排名六都第2、全國第3的好成績，局長蔡蒼柏說，台中市政府警察局全體同仁，近期在中央內政部警政署的評核，不論是肅槍、打詐、緝毒、掃黑，都獲得全國數一數二的好成績。

警察局表示，透過市府團隊跨局處合作，與勞工局攜手防就業詐騙宣導、金融機構阻詐等，成效良好，今年7至9月份，阻詐金額達2億多元，強調警方治安工作不會因選舉中斷，打擊犯罪無假期。

警察局指出，秉持「有案必破，而且快破」精神，除迅速偵破各個重大治安事件，客觀面持續維持平穩治安狀況，針對轄區各區域治安狀況動態調整策略，滾動式檢討，治安亮眼成績，就是要讓市民安心，展現警方守護大台中決心。