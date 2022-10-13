台南市長黃偉哲回應，原台南州會轉型做為中西區圖書館是符合地方需求，指謝議員對圖書館概念還存在於2、30年前。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介陣營今批台南市舊議會再利用為中西區圖書館，是「惡整文化」範例，平白糟蹋展演空間；台南市長黃偉哲說，謝議員對圖書館概念還存在於2、30年前，認為圖書館只是看書、看報紙地方，建議謝龍介議員跟發言人若沒空念書，可去總圖看看，對圖書館會有更深了解。

台南市舊議會歷史建築整修後，上個月18日重新開幕，蛻變成為中西區圖書館，串起周邊台文館、南美館等建築，黃偉哲也期許營造成為新的休憩據點。不過，謝龍介陣營今天質疑台南市圖書館已很密集，為什麼還要設中西區圖書館？謝龍介競選總部發言人童小芸指出，台南舊議會修護後，竟以設置中西區圖書館為主，平白糟蹋展演空間。

她還質問，原台南市已有南區鹽埕、喜樹圖書館，安平有安平圖書館，東區有林森、裕文圖書館，原本在孔廟北邊有中西區圖書館，北區有公園北邊的原市立圖書館，圖書館相當密集，為何還需要圖書館？她說，圖書館多，表示台南讀書風氣盛，遺憾的是「黃偉哲不懂圖書館的功能」，直指一般市民需要的是借閱一般圖書及閱讀書報地方，謝龍介當選後，會將合併之後大量閒置的「里活動中心」闢為閱覽室，方便大家就近借書、看書。

黃偉哲下午回應表示，圖書館扮演許多功能，不只侷限借書、還書，還舉辦很多活動，現今圖書館扮演多功能，建議謝議員和發言人去翻翻圖書館學，如果沒時間看書，也可以去總圖走走看看，相信能對圖書館功能有深一層的認識。

被問及何以舊議會為何只設中西區圖書館，黃偉哲也說明，因該建築物為老舊建物，結構技師當初也說明結構安全顧慮，基於考量服務層面，因此，1樓設228紀念館、2樓為圖書館，但它不只是社區圖書館功能，也請對手深入了解目前圖書館的功能與機制，會比較好。

文化局長葉澤山指出，現今圖書館都是多功能使用，原台南州會設立中西區圖書館也呼應地方需求，而且，開幕至今，使用效益相當好，民眾也給予好評。