天氣逐漸變冷，連日陰雨綿綿，不少人已開始換季，信義居家提醒，台灣秋冬濕氣特別重，居家空間稍不注意，就容易發霉，連帶引發細菌、塵蟎孳生，對健康有害，想要減少家中濕氣，除了使用除濕機外，也可以善用「慎選建材、重點打擊、保持通風」這3大心法，多管齊下。

台灣位處亞熱帶，四面環海，各縣市每年平均相對濕度在70%以上，然而，人體最適宜的相對濕度介於40%至60%之間，濕度高會讓人不舒服，還容易導致家中發霉，甚至房屋建材受潮、變形等等，壞處多多。

若想打擊濕氣，除了開除濕機之外，還有其他妙招。信義居家分享，第一招是居家空間多運用防潮建材，例如可選用石材、塑化版、美耐板或人造大理石等，都能有效抗潮，而最惱人的壁癌，也可以塗刷防潮油漆來預防。

就連木地板的選擇也大有學問，可選擇海島型超耐磨木地板來取代防潮差的超耐磨木地板，防水效果最佳的SPC石塑地板，材質為石粉加上塑膠，防水、防潮且耐磨度高，也很受消費者青睞；近年流行的硅藻土，能有效吸附與調節濕氣，而且硅藻土產品很多元，可視個人需求選購。

第二招是針對浴室重點打擊，信義居家指出，家中最悶、最潮濕的地方就是浴室，如果沒有對外窗無法自然通風，最好得安裝抽風機或暖風機，讓浴室快速乾燥，就不容易發霉。

浴室空間在規劃時，還能採用乾濕分離的原則，縮小濕答答的區域，或是至少使用浴簾，擋住淋浴時濺起的水花；平常洗完澡也要養成好習慣，用膠棉拖把拖乾地板上的水，手動除濕。

第三招是保持通風，並隨時監測濕度的變化。信義居家提醒，平常就要多把窗戶打開通風，讓空氣的流動帶走水氣，也可以加裝風扇帶動空氣循環，甚至還能設計對流窗戶，或讓房門與窗戶呈對角線等等，都有助於空氣流通。

不過，倘若外面的環境較家中潮濕，就得關上窗戶隔絕濕氣，並在室內開啟除濕機或風扇以利空氣循環，建議在家中擺放濕度計，方便隨時監測。