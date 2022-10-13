嘉豐托嬰中心傳因人事問題，教師流動率高，縣府社會處長李國祿指業者用高薪聘用1名新主任後已解決。（羅浚濱攝）

竹北市人口快速長成，出生率在全國名列前茅，公托和準公托需求高，縣議員林禹佑13日總質詢時建議縣府再增加公托，指公辦民營的嘉豐托嬰中心，教師流動率高，混齡教學讓家長有疑慮，建議每3年1次評鑑改為每年1次，並公布須改善缺失，才能提升托育環境品質。

林禹佑肯定這4年來，縣府努力使竹北市的公托和準公托從38所增加到58所，能托育2088名幼兒，8月統計竹北市0到3歲人口有1萬3千多人，明顯無法達到供需平衡，讓很多家長要大排長龍等1年，才能將幼兒送至公托。

林禹佑點名公辦民營的嘉豐托嬰中心，2020年底招生後，傳內部因人事問題，造成老師流動率很高，混齡教學容造成還在爬行的幼兒，被能跑跳的孩子撞到的安全疑慮，也會衍伸托育人員把心思放在年紀小的幼兒身上，認應年齡層都分在同個班級教學。

同時，目前托嬰中心是每3年做1次評鑑，2018年評鑑後去年因疫情未辦理，林禹佑指社會處以甲乙丙公告評鑑結果，沒有公開評鑑標準跟項目，家長不知道想送托的園所的缺失在哪裡？有沒有期限做改善？認應每年做評鑑並公布缺失，才能提升托育品質。

社會處長李國祿對增加公托的問題說，竹北市規畫5處社區公共托育，已營運公設民營嘉豐托嬰中心和新竹縣政府社區公共托育家園，明年將增設福德托嬰中心和社會福利館托嬰中心，婦幼館2024年增建完工後，將設立社區公共托育家園。

李國祿指嘉豐托嬰中心招生時就告知家長是 混齡收托，業者以用高薪聘用1名新主任後，解決內部教師流動率高的問題，該處也會加強督導。

李國祿指托嬰中心重要的是平時的輔導，加強督促改善缺失，年年做評鑑可能會生業者的困擾，明年將對全縣托嬰中心辦理評鑑，評鑑結果的優缺點，將會全部下網公告。