網美青青今年初被「小商人」爆料跟金主秘婚及涉嫌開吸金公司，她第一時間否認，但小商人看不過去，決定將受害者證據交給檢方，青青才態度大轉急發聲明致歉，並消失在社群平台上。她神隱半年後，最近又開始更新IG，有眼尖粉絲發現她照片裡多了個小孩，問她是不是已經當媽？青青昨(12日)在IG限動大方回應是姊姊的小孩，不是她的。

青青先前因多次發炫富文章人氣大漲，捲入涉嫌詐財風波後，青青便噤聲半年，最近才重回IG更新，昨她玩粉絲問答，有人問他這次回來為何風格大改還「封奶」？青青表示因為消失了一陣子，突然要露很不習慣，也看膩了自己性感裸露的照片，決定換新風格重新出發，「反正世界上露奶女生千萬個，不差我一個」。

青青宣布封奶原因。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青回憶先前風波。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青這回大動作宣布要轉行成為抖音直播主，有人問她為何做這決定？她坦言一開始有些抗拒，但後來有朋友耐心教她，家人也支持她，才讓她放心走這條路，提到抗壓性，她疑似提及先前的風波，坦言自己一度被壓垮，但她更心疼是家人受牽連，她不想證明給路人或酸民看，這次回來後決定要為自己而活，「謝謝我的人生遇到的每個人都是來幫助我成長的，如果沒有那些過往的經歷，我想我不會成長這麼快」。

青青否認生小孩。（圖／翻攝自c.0214 IG）

被問是否已經有小孩？青青哭笑不得說孩子是姊姊的，自己才消失半年，怎麼可能會有2歲的兒子，她也承認現在的生活比較踏實幸福，有負面能量時很快就會自動消失，認為都要歸功於跌了一跤後的心靈成長，「現在跟家人感情很好，跟朋友也很好，而且都一起努力，很讚」，並分享她現在每天都會冥想，會依照最近的心情調整冥想內容，有益於減少負能量，「很像幫自己的靈魂洗澡」。