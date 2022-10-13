不少租屋族為了省荷包都會想盡辦法節電，一名男網友表示，搬到新家後，下定決心要省電，不僅調高了冷氣的溫度，也將平時不用的電器插座都拔掉，甚至還把PS4賣掉，結果收到電費帳單卻大傻眼，電費非但沒減少，反而暴增到1萬元，引起網友討論。

一名男網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，沒有搬家前，他房間的冷氣整個月都開著不關，房間廁所是用電熱水器，PS4和Switch等遊戲機和電腦都放著沒拔插頭，電費大約4300元。

男網友收到電費帳單超崩潰。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友說，搬家後決定要省電，因此將節能清淨器調為弱、冷氣也調高到26度，甚至還把PS4賣掉，其他電器的插頭只要沒有在用就都拔掉，而他和家人住在同個樓層，對方早出晚歸，平常在房間會開冷氣，但溫度都設27度，電燈則是整月沒關。

男網友表示，努力省電只求電費可以稍微減少，但這次收到電費帳單卻讓他超級傻眼，因為竟然要10906元，創下史上最貴的恐怖數字，為此他還和抄表人員確認沒有抄錯，但2個人用2443度電實在很扯，因此只能求助網友，他該怎麼自救？

貼文引起網友討論，不少人驚呼，2個人住電費破萬也太誇張，可能是被偷電。「屋內電器先關掉，然後去關總開關，接著看電表有沒有跑，就知道了」、「被偷電吧？我家很多電器整天運轉，電費也沒破萬」、「可能電表故障，也可能漏電」。

另有網友點出吃電怪獸，電燈和冷氣都很耗電，冷氣2台開整個月，就算溫度設定的比較高，耗電量也不容小覷；此外，電燈都不關也很耗電啊，「「冷氣吹一整天，不是變頻的也很耗電」、「電燈也是電費殺手，超過1000度，好像會加9％」、「冷氣開除濕功能也超耗電」。