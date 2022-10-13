我國邊境今天起解封，感染科權威警告「免疫負債」將來臨，除了持續防範新冠病毒，更要小心肺炎鏈球菌、流感病毒，恐形成三重夾擊，尤其慢性病患、癮君子，以及經常外出的高齡族群、有慢性肺病且曾確診的長者，應盡速接種流感及肺炎鏈球菌疫苗。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長黃立民表示，世界衛生組織（WHO）不斷提醒「免疫負債」即將席捲全球，當社區同時存在2種以上病毒，合併感染變成常見的事情，免疫系統需要同時對抗多種病毒，負擔比較沉重，疾病會變得比較嚴重、預後比較差。

黃立民引述《刺胳針》（The Lancet）刊載的研究，英國2021年解禁後，新冠肺炎合併感染流感30天內死亡率提高6倍，新冠肺炎合併感染肺炎鏈球菌30天內死亡率，是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍，這些數據可以做為國內的借鏡。

黃立民提醒，隨著邊境開放，有4大族群務必謹慎以對，包括慢性疾病患者、有菸癮者、經常出入公共場所的長者、有慢性肺病且曾經感染新冠肺炎的長者，應積極與醫師諮詢，盡速接種流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。另外他也提醒，口罩是投資報酬率最高、最便宜的防疫措施，不適合太早拿掉，至少要戴到明年春天。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健指出，全台已有逾百萬名60歲以上的新冠肺炎確診者，由於感染後肺部比較脆弱，若又有慢性肺病，應慎防流感病毒、肺炎鏈球菌的侵襲。另外，氣喘及肺阻塞（COPD）等慢性肺病患者，感染肺炎鏈球菌的風險是一般人的6.7倍與7.7倍，吸菸者感染肺炎及重症死亡風險，都高於非吸菸者，都需要特別注重防範感染。

糖尿病患者也是肺炎高風險族群，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，美國CDC統計，糖友一旦感染流感或肺炎，死亡率是一般人的3倍，提醒糖尿病患者應每年接種流感疫苗，並主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，萬一不慎感染，有助於降低重症死亡機率。