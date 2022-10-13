鋼鐵人全新LOGO。(高雄鋼鐵人提供)

高雄鋼鐵人13日召開開季記者會宣布，將會冠名17直播成為「高雄17直播鋼鐵人」重新出發，20名球員與教練團也在現場展示紅、白兩套全新球衣，鋼鐵人甚至連球隊LOGO與主視覺也換了，全新LOGO以象徵熱情的紅色作為主色，’更以扛起地球的男人「阿特拉斯」當作設計發想。

「我們要撐起高雄這座城市，」鋼鐵人總經理高景炎表示，「藉由推動產業合作、社會責任、基層教育、醫療防護、社群媒體與雄親連結等相關計畫，讓全新的鋼鐵人可以替籃球資源南北失衡情況扳回一城，我們將會徹底扎根高雄，讓籃球真正在地化。」

至於鋼鐵人新球季的口號將是「South Strong Steelers」，代表來自南方的鋼鐵人，將持續茁壯且永不認輸，這也象徵著正港高雄雄親的鋼鐵精神；鋼鐵人也跟高雄在地潮流品牌「Woden」合作，共同開發聯盟潮流服飾，同時也成鋼鐵人潮流穿搭顧問。

鋼鐵人新球季主場開幕戰將於11月27日在高雄鳳山體育館登場，球隊也在今天宣布上半季4檔主題活動，分別是「South Strong Steelers」城市主題活動、「WISH BE STEELERS」聖誕周、「鋼鐵雄心」軍事主題與「Happy牛Year」新年主題活動。