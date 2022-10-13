艾笛森（3591）董座吳建榮連續第四個月回補持股，累計近四個月共買回自家股票540張，艾笛森的庫藏股已經屆滿，但是因每股淨值達20～21元，股價僅13.15元，明顯低於每股淨值，也低於庫藏股買回平均價位16.56元，董座個人因此持續回補持股。

根據證券交易所最新統計資料，艾笛森董座吳建榮9月持續自集中市場買回自家股票100張，員工認股權證轉換的持股也有166.7張，累計最近四個月，吳建榮自掏腰包買回的股票高達540張，以艾笛森13日收盤價計算，市值逾700萬元。

不單董座個人回補持股，艾笛森第7度庫藏股已於4日屆滿，根據該公司公告的買回進度，總共買回1,500張，買回平均價位16.56元，買回張數占公司已發行股數的1.55％，對照原訂買回2,000張的目標，相當於第7度庫藏股的執行率達75％。

對於董座持續買回持股，艾笛森表示，公司今年上半年處於獲利狀態，且每股淨值高達20～21元，股價卻不到15元，加上公司在後續汽車相關的布局維持穩健，因此董座個人買回持股。

多數LED廠9月營收銳減，艾笛森9月營收1.53億元，僅月減1.16％，表現相對「抗跌」，第四季為汽車行業傳統旺季，品牌廠不僅推出新款，針對舊款也會有促銷活動，因此雖然全球景氣黑天鵝不少，艾笛森仍預期第四季營運可望與第三季持平。

今年上半年艾笛森每股稅後純益達0.26元，第三季本業可望維持獲利之外，法人預估，第三季新台幣貶值逾6％，由於貶值幅度相對較大，艾笛森一季的業外收益就可能超過上半年，第三季業內、業外均維持獲利，有助於艾笛森2022年挑戰連續第三年獲利。