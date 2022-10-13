高雄銀行（2836）為了響應金管會推動信託2.0計畫，13日與高雄律師公會簽訂「信託業務合作意向書」，未來雙方將持續在信託業務的推動上密切聯繫，提供在地的社福機構、弱勢群體與一般客戶，都能享有更專業的信託服務。

高雄律師公會理事長黃奉彬表示，隨著我國人口結構及社會環境的變化、以及經濟發展情形，各界對信託越來越重視。為了使「信託」能夠達到資產管理、確保經濟安全以、及資產保全的功能，信託法律規劃專業乃為重要關鍵，除此之外，民眾所需信託服務，除專業法律規劃或諮詢之外，也需要透過信託跨業的資源與合作，才能更精準提供客戶完整服務，以滿足客戶不同階段、多重面向的人生需求，藉由擴展及深化信託跨業結盟，共同創造三贏局面。

高雄銀行代理董事長陳勇勝強調，高雄銀行在信託業務上，以「整合外部資源，善盡社會責任」為該行年度經營方針，其中，深化信託服務跨業結盟即為核心目標之一。

他說，自民國109年以來，陸續與養護中心、律師事務所、會計師事務所等機構合作，致力運用信託協助客戶達成資產傳承、財產保護、在地安養等需求，期望建立信託結盟產業生態鏈，發揮異業資料共享效益，協助民眾資產管理及確保財產安全，進一步發揮社會安定的力量。

陳勇勝表示，善用信託機制可以為社會大眾解決財產傳承、資產保全和財產交易的問題，但是，一般社會大眾遇到財產相關問題時，會先尋求律師提供專業服務，此次在地的高雄銀行與在地的高雄律師公會強強聯手，結合各自在法律與金融上的專業，由不同專長領域的律師，提供法律專業諮詢與規劃，而由銀行辦理信託專業相關服務，也可以委由律師擔任信託監察人，為信託財產把關，可說是南部在地信託服務持續深化的重要里程碑。

他說，相信透過銀行與律師雙方的專業分工互補，不但可以滿足客戶多元的需求，更期望藉由這樣的合作模式，攜手為廣大的金融消費者提供一站式購足的全方位信託服務，用信託創造更美好的社會。

陳勇勝指出，高雄銀行已在高雄深耕40餘年，更是全台唯一一家將總行設置於高雄的在地銀行，向來與在地民眾的金融需求緊密結合，該行信託部也設立在高雄，讓南部地區的社福機構、一般民眾，也能享有面對面的信託洽談，為每一位客戶不同的需求，真正做到「量身訂做客製化服務」，例如，民國103年八一氣爆、105年0206台南大地震的「社會救助款信託」，以及今年上半年的「里長善款信託」，皆獲得各界的迴響與肯定，讓社會的愛心持續增進。

此外，高雄銀行為深耕地方，也持續辦理具有公益性質的信託，他說，除了規劃結合授信以房養老，提供高齡者生活照護費用支付功能的安養信託，在社會發生重大急難救助事件時，都能迅速提出有效的解決方案，將社會善款結合信託機制，達到善款專款專用的目的，幫助當事人維持未來穩定的基本生活，實現普惠信託的理念，利用信託服務善盡企業社會責任。