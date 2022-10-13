依據勞動部統計，台灣平均每33個人中有一位是移工，大多從事產業製造與社福照護工作，已成為協助經濟及民眾家庭生活穩定的重要支柱，但日常生活經常面臨語言與文化適應問題，台新銀行致力解決移工金融交易痛點，全面升級ATM操作介面，可顯示七國語言，進駐有小東南亞之稱的台中「東協廣場」，打造更友善金融服務環境。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，台新致力於推廣普惠金融，持續建置友善金融服務，遍佈全台的ATM，自2020年9月便領先同業，提供多國語系服務，增添移工提款便利性，方便移工聚會與購物時的現金需求，也逐步建置多國語ATM於移工經常造訪的地區。這次透過台中市政府經濟發展局的協助，台新ATM成功進駐東南亞移工與新住民到訪頻率最高，號稱小東南亞的「東協廣場」，提供中、英、日、韓、泰、印、越等七國語言的服務，其中逾200台ATM更具備外幣存提款功能。

台新銀行也同步與東南亞商品百貨批發超市Big King合作，於高雄、台南門市陸續設置ATM，今年底前也將推出越南、印尼商品優惠券，讓長期來台工作的移工們可在全臺各地台新銀行ATM完成交易後，立即取得Big King與其它多元的購物優惠券，以更實惠的價格聰明消費。

黃天麟指出，台新銀行不僅關注移工普惠金融服務，更感謝台灣客戶長年的支持，於台新ATM持續推出交易回饋活動，今年底前於台新ATM跨行交易，每月交易累計滿5筆以上，每筆回饋台新Point 4點。點數可兌換全家便利商店、萊爾富、OKmart三大便利商店或楓康連鎖超市購物金，也可使用台新Pay於結帳時，直接以點數折抵消費（點數1點等於新台幣1元），若是台新信用卡戶，點數可用於折抵信用卡帳單金額。

台新銀行強調，該行ATM服務深入多元族群，持續實踐普惠金融，近年獲得多項海內外大獎青睞，數位銀行家（The Digital Banker）頒發「最佳ATM客戶體驗獎 」、數位時代評選「最佳商業模式銅獎」，台新銀行將持續提供更便利、更具溫度的金融服務，致力成為民眾的智慧好夥伴。