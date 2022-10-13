以《還珠格格》「小燕子」紅遍全亞洲的女星趙薇，去年8月無預警遭封殺，演出過的作品被除名，整個人也行蹤成謎，直到今年6月發文悼念過世的父親，才讓外界知道她人很平安，但隨後就刪文改貼神像照，令粉絲擔憂；時隔1年多，趙薇昨（12）日在IG更新近況，讚嘆綠度母佛像的美還附上佛偈，讓網友瘋猜「該不會改學佛了吧」。

趙薇昨日下午罕見更新IG動態，上傳一張綠度母佛像照，言語中能看出她對神明的尊敬，還祈願眾生都能信佛法，並附上佛偈「嗡 达咧 度达咧 度咧 唆哈」；除此之外，有眼尖網友發現，趙薇也將IG頭像換成佛祖的照片，不過，始終沒有透露她人在哪及未來動向。

趙薇久違更新IG動態。（圖／摘自趙薇IG）

粉絲等到女神趙薇PO文都很驚喜，一一留言關心，「我的女神妳回來了，願妳一切都好」、「失蹤人口回歸」、「最近過得還好嗎？」、「薇姐，快回來吧，沒有妳的世界好無聊」、「終於更新了，是不是有好消息了」；但有不少網友看到趙薇各種虔誠舉動，瘋猜「難道要去改學佛？」、「跟王祖賢一樣退圈專心學佛嗎」。

趙薇是演藝圈中虔誠的佛教徒，曾被網友爆料為了生小孩，積極參加法會，在2008年時就有遇過她和先生黃有龍，不久後她就生下小四月。