實習女警女庭鈺（右）追隨父親，立志當警察維護治安。（警方提供）

通緝犯遇檢落跑 實習女警追百米逮人

北市文山第一分局警員李婕如、實習生林庭鈺日前巡邏時，發現41歲沈姓男子在木新路上步行闖紅燈，於是上前盤查，沈男假意配合，卻轉身拔腿狂奔，女警見狀奮勇追趕，最後順利將對方制伏，循線查出他是1名毒品通緝犯。

文山一分局女日前巡邏，發現沈男徒步闖紅燈，隨即前往攔查，沈一看到警察便神色慌張，報身分證字號時更支吾其詞，連續報錯2次給女警，李婕如等人便要求沈回派出所協助調查。

沈假意配合跟著女警，但卻突然轉身，還將鞋子脫掉朝反方向狂奔，2名女警見狀奮力追趕，雙方追逐100多公尺，最後在民眾合力下將沈制伏、逮捕。

警方調查後，發現沈因毒品案件，2019年遭高雄地院發布通緝，他潛逃北上，居無定所又找不到工作，心煩意亂在街上亂晃，沒想到會在路邊遇到警察。

實習女警林庭鈺首次查獲逃犯，心情十分激動，她表示父親也在警界服務，從小耳濡目染，大學畢業後一邊工作一邊補習，積極準備警察特考，最後順利考取，希望能追隨父親的腳步，打擊犯罪替社會治安貢獻心力。

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