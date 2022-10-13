苗栗縣政府賽夏族文物館建館20周年特展，13日正式開幕。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄向天湖賽夏族民俗文物館建館至今滿20周年，並適逢賽夏族重要矮靈祭典，因而從13日起舉辦「賽夏族民俗文物館20週年慶特展」除了既有典藏的文物外，也將展示從未公開的珍貴史料，讓訪客可藉此了解臺灣原住民族賽夏族文化。

位在向天湖的賽夏文物館，兼負文化傳承以及典藏、研究、教育、展示及娛樂等功能，以原鄉地方博物館的重要角色做為對外文化交流的平台，傳遞原住民族賽夏族文化與知識。

今年度的賽夏族矮靈祭，祭典期間適逢賽夏文物館建館20週年，賽夏族民俗文物館特別籌畫從10月13日起至明年1月31日止，策辦「苗栗縣賽夏族民俗文物館20週年慶特展」。特展除了既有典藏的文物外，也將展示從未公開的珍貴史料，將建館前迄今的成果逐一呈現，讓訪客可藉此了解臺灣原住民族賽夏族文化，亦加深族人對於文物館在文化產業推廣上的信任與期待。

「苗栗縣賽夏族民俗文物館20週年慶特展」主題為「'ana'inowan」，為賽夏族語「永遠」之意，表達賽夏族民俗文物館將「永遠」秉持著保存與發揚賽夏族文化的永續經營的理念。展出內容呈現從開館至今之歷年成果，以時間為軸，依序為「誕生—建館歷程」、「回首—建館後一路走來」、「未來—部落族人的期待」，娓娓道來從建館初期至建館後，一路走來的心路歷程，以及部落族人對文物館未來的期待與祝福。

苗栗縣長徐耀昌非常重視縣內原住民族文化發展，上任以來致力於原住民文物館保存及推廣原住民族在地文化。這次特展設立時光迴廊及視聽區，讓參展民眾細參品味，不僅隨著文物館重溫往日，更可一起參與文物館的軌跡與風華，歡迎大眾前往賽夏館參觀特展，一同欣賞賽夏館20年來的成果與蛻變。