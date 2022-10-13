新冠病毒持續流行，不過「呼吸道融合病毒（RSV）」最近也開始肆虐，尤其2歲以下的孩童要特別當心。兒科專科醫師陳映庄表示，年紀越小感染到這種病毒的風險會越大，若觀察到孩子出現4種症狀，一定要盡速就醫。

陳映庄在FB粉專「陳映庄醫師的育兒資訊站 」發文指出，近期門診時發現，孩童感染「呼吸道融合病毒（RSV）」有增加的趨勢，年紀越小感染這種病的風險性越高，嚴重的話恐怕要住院治療，呼籲家長要特別留意孩子的情況。

而究竟什麼是「呼吸道融合病毒」？陳映庄解釋，這種病毒在秋天和春天特別盛行，好發在2歲以下的幼兒，未必會發燒，主要感染在下呼吸道，常見的徵狀有鼻塞、打噴嚏及劇烈咳嗽；和一般感冒最大的區別是，可能會呼吸窘迫，發出「咻咻聲」，看起來非常喘，並有肋骨下凹陷的情況，此外，還會有食慾不振或活力明顯下降的症狀。

陳映庄指出，大部分的病毒在低溫環境中活性會變得更強，近兩周呼吸道感染的病患有明顯增加的趨勢，陳映庄提醒，「世界上並不是只有新冠一種病原」，還有腺病毒、流感毒或EB病毒，也潛伏在環境中伺機感染。