中央研究院前院長李遠哲日前接受媒體專訪時稱，若總統府資政對總統蔡英文有意見，下次遴選就會被換掉。民進黨立法院黨團幹事長羅致政13日回應，此為李遠哲過去的看法，也與事實有一段差距，蔡英文並不是偏聽的人，且民進黨最自豪的就是黨內民主機制，絕沒有任何不民主的地方。

李遠哲昨日接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪時提到，蔡英文邀他擔任資政提出政策建言，卻未看見蔡英文把台灣社會變得更好。舉例來說，他曾與蔡英文討論溫室氣體排放議題，未料蔡英文回覆「2024年後不是她的事」，而且只要有資政講對蔡英文有意見的事情，下次就會把他換掉，令他非常失望。

羅致政指出，各界對能源政策有不同看法，他都表示尊重，但政府政策相當清楚，現正按照規劃一步步朝減碳目標邁進，而李遠哲的說法是他過去的看法，與事實存在一段差距。蔡英文時常與各行各業代表交換意見，自己並不認為她是偏聽的人，也不會只聽單一意見，排除不同意見。

針對李遠哲說，副總統賴清德論述一定比蔡英文好，但不能出頭，否則在非常不民主的政黨運作裡面，容易被壓死。羅致政說，民進黨立法院黨團無法替這段話作出任何解讀，不過民進黨最自豪的就是民主機制，所有初選、提名都按此機制進行，絕沒有任何不民主的地方，不民主的是共產黨。