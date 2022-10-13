《追光》第12集：淬煉大國利刃

中國為了因應未來戰爭，正積極研製新一代武器。據央視報導，中方正針對東風系列公路機動飛彈，研製能躲避衛星，雷達和無人機偵測的發射車。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，研製東風-17高超音速飛彈發射車的解放軍火箭軍研究員楊必武說，人工智慧技術將應用在飛彈發射車上，以使它們更富戰術性，也更「隱形」。

他在9日播出的節目中說，導彈主戰裝備車輛，實際上就是導彈發射平台，在未來的戰場上，敵方將看不到，也不知道火箭軍的發射車在哪兒。他們所能做的，就是開發平台的潛能，為未來作戰提供更多選擇。

中方火箭軍練射東風系列飛彈

據信東風-17是世上第一款現役的高超音速滑翔武器，能穿透美國在該區域的飛彈防禦網。而楊必武的團隊為飛彈設計了偽裝發射車。接近解放軍的消息人士透露，東風-17的發射車是東風-16B發射車的改裝版。

而東風-17和東風-16B都是中程飛彈，是針對台灣突發狀況設計的攻擊武器，目的在於阻止外國在台灣海峽的軍事干預。此外，央視所播放的影片中，還出現了楊必武團隊為東風-41洲際彈道飛彈等開發的偽裝飛彈發射車身影。估計東風-41的射程超過1.2萬公里，意味它能打擊美國本土的目標。

中國軍事專家宋忠平說，飛彈發射車的偽裝和設計是戰場戰術上的關鍵。他指出，在所有的作戰狀況下，保護部隊和武器是首要任務。尤其在中方「不首先使用核武器」的政策下，更需要為準備「第二次打擊」好好保護保護部隊和武器。他說，中方研製的發射車可以躲避衛星，以及雷達紅外線和無人機的的探測，讓解放軍的飛彈系統化身為變色龍般，能隱藏在任何地形中。