無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，今天下午赴中壢區中北路黃昏市場掃街拜票，他表示，16日要辦南區總部成立，這幾天特別赴幾個市場拜票，他自己也對市場很熟悉，已經來了最少幾十次，希望透過這機會邀請民眾一起來南區競選總部。
他也說，因為自己的南、北區競選總部都請民眾大家可以自動來，他不像其他政黨，沒有動員遊覽車送便當，所以透過市場掃街呼籲大家能自動自發來，多用不同形式運動，也希望得到選民更多支持。
他在黃昏市場一一和攤商、採買民眾握手及請託，也呼籲民眾可以多給支持，與挺民主的鄭寶清站在一起。
無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，今天下午赴中壢區中北路黃昏市場掃街拜票，他表示，16日要辦南區總部成立，這幾天特別赴幾個市場拜票，他自己也對市場很熟悉，已經來了最少幾十次，希望透過這機會邀請民眾一起來南區競選總部。
他也說，因為自己的南、北區競選總部都請民眾大家可以自動來，他不像其他政黨，沒有動員遊覽車送便當，所以透過市場掃街呼籲大家能自動自發來，多用不同形式運動，也希望得到選民更多支持。
他在黃昏市場一一和攤商、採買民眾握手及請託，也呼籲民眾可以多給支持，與挺民主的鄭寶清站在一起。
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