張嫌將受害女子的照片、影片整理分類，存放在行動硬碟內。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

張嫌用變聲器假扮女經紀人，誘騙女生拍下裸照。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

張嫌在網路上與被害女子的對話。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

41歲張姓男子利用變聲器偽裝女性，在交友軟體上假扮女經紀人，誘騙女子拍下裸照，年齡層從國中少女到少婦都有，粗估受害人數達500人，猶如台版「N號房事件」，因受害女子遍及全國及外島地區，僅有5人出面指認，市警五分局呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行。

據了解，張嫌在廣告公司擔任影片剪輯師，從2017起開始，就利用交友APP「Azar」或臉書及IG等方式尋找被害人，假扮女經紀人或女攝影師，誆騙被害人經紀公司在尋找模特兒，以視訊面試方式，高薪誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，所製作的影片。

警方表示，今年3月起接獲被害人報案，在8月初拘提張嫌，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片，從影片資訊研判，犯案時間至少長達5年，近500位受害者，訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署擴大偵辦，犯嫌聲押獲准至今仍羈押中。

警方經犯罪影片分析及犯罪筆記本，發現被害人年齡層廣泛，疑有多位未成年少女，因家境較不寬裕遭張嫌利誘，因散布全國各地、外島地區不易聯繫，目前僅有少數人報案。

第五分局呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行，勇於指認能讓不法分子接受法律制裁，同時也幫助其他被害人，強調未來司法程序，作為證據之影片絕不會曝光，被害人身分資料也會受到保護，不會透露個人資料在公開判決。

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